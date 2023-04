LECTURE – L’INDÉSIRABLE DE PIERRE BRASME Allée du Parc, 4 mai 2023, Woippy.

Les élèves de l’école de théâtre de Corny-sur-Moselle animée par Les Impromptus

vous proposent de découvrir « L’Indésirable » de l’historien Pierre Brasme,Vice-Président de l’Académie Nationale de Metz.

Cette lecture d’extraits choisis de ce roman historique, mise en scène par Philippe Voivenel, a ému nombre de spectateurs à Corny, Marly, Metz.

Elle est accompagnée de deux musiciennes, professeures au conservatoire de Marly sous la direction de Ferdinand Bistocchi son directeur.. Tout public

Jeudi 2023-05-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-04 . 5 EUR.

Allée du Parc SALLE MICHEL BONNET

Woippy 57140 Moselle Grand Est



The students of the theater school of Corny-sur-Moselle animated by Les Impromptus

propose you to discover « L’Indésirable » of the historian Pierre Brasme, Vice-President of the National Academy of Metz.

This reading of selected excerpts from this historical novel, directed by Philippe Voivenel, has moved many spectators in Corny, Marly, Metz.

She is accompanied by two musicians, teachers at the conservatory of Marly under the direction of Ferdinand Bistocchi its director.

Los alumnos de la escuela de teatro de Corny-sur-Moselle dirigidos por Les Impromptus

les proponen descubrir « L’Indésirable » del historiador Pierre Brasme, Vicepresidente de la Academia Nacional de Metz.

Esta lectura de extractos seleccionados de esta novela histórica, dirigida por Philippe Voivenel, ha conmovido a numerosos espectadores en Corny, Marly y Metz.

La acompañan dos músicos, profesores del conservatorio de Marly bajo la dirección de Ferdinand Bistocchi, su director.

Die Schüler der Theaterschule von Corny-sur-Moselle, die von Les Impromptus geleitet wird

schlagen Ihnen vor, « L’Indésirable » des Historikers Pierre Brasme,Vizepräsident der Académie Nationale de Metz, zu entdecken.

Die von Philippe Voivenel inszenierte Lesung ausgewählter Auszüge aus diesem historischen Roman hat zahlreiche Zuschauer in Corny, Marly und Metz bewegt.

Begleitet wurde sie von zwei Musikerinnen, die am Konservatorium von Marly unter der Leitung von Ferdinand Bistocchi, dem Direktor des Konservatoriums, unterrichten.

