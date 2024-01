THE WEATHER PIECES ATRIUM Woippy, jeudi 22 février 2024.

Début : Jeudi 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22 22:00:00

cycle de pièces avec électronique de Carol Robinson par l’Archipel nocturne

Carol Robinson compositions

Charles Bascou réalisateur en informatique musicale

Christelle Séry guitare électrique

Violaine Gestalder saxophone

Louis-Michel Marion contrebasse

The Weather Pieces est né d’un questionnement sur la perception de ces phénomènes météorologiques qui nous entourent. Que l’on ressente un répit lors d’un soudain redoux ou une certaine terreur à

l’approche d’un ouragan, nous restons autant horrifiés que fascinés par ces forces qui nous dépassent. Traduire en musique les sensations qu’ils nous procurent donne la possibilité d’élaborer d’autres structures musicales, d’atteindre l’expression d’une énergie pure.

La technique d’aujourd’hui propose des moyens de spatialisation inouïs pour évoquer la nature en mouvement inhérent au temps, comme par exemple la tri-phonie ou la stéréo mobile utilisées dans ce cycle. Grâce aux interprètes d’exception, l’auditeur est plongé au coeur d’une expression hybride, mixant l’électronique et le direct comme une extension expressive du musicien.Tout public

0 EUR.

ATRIUM 39 rue de Bretagne

Woippy 57140 Moselle Grand Est



