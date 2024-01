PIANOISE OU LE PIANO BIEN BRUITÉ ATRIUM Woippy, vendredi 9 février 2024.

PIANOISE OU LE PIANO BIEN BRUITÉ ATRIUM Woippy Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

Pianoise ou le piano bien bruité

Une proposition d’Emmanuel Lalande pour 6 pianistes, 6 pianos, 1 400 cordes, 1 accordeur, 1 plateau de théâtre.

avec Sophie Agnel, Barbara Dang, Betty Hovette, Emmanuel Lalande, Nicolas Lelièvre, Arnaud Le Mindu

Six pianos et autant de musiciens pour une tentative de transformer le roi des instruments chromatique en une machine infernale à faire du bruit. Pour cette occasion les pianos seront accordés spécifiquement afin qu’aucune des cordes ne soit accordée de la même manière. En faisant jouer tous les pianos on devrait pouvoir y entendre un bruit blanc ou tout du moins un son s’en approchant.

Comment aimez-vous le clavier ? Bien tempéré, ou bien bruité ?

Pour créer un « bruit blanc » grâce au « pianoise » prenez 1 400 cordes que vous pouvez astucieusement répartir sur les cadres de six pianos droits (ou à queue, si vous n’en avez pas). Accordez (patiemment) chacune de ces cordes de manière différente, en distribuant les fréquences de façon linéaire de façon à bien couvrir l’ensemble du spectre.

Demandez à six pianistes de talent de jouer en même temps tout ou partie des claviers du pianoise. Écoutez. On entend déjà le bruité singulier et insoupçonnable, a priori du roi des instruments chromatiques. Lorsque le bruit commence à se teinter, équilibrez les couleurs et montez en neige jusqu’à l’obtention d’un bourdon blanc homogène et hypnotique. Éliminez les éventuelles dernières traces d’académisme. Rectifiez la monochromie. Présentez sur un plateau de théâtre.Tout public

5 EUR.

ATRIUM 39 rue de Bretagne

Woippy 57140 Moselle Grand Est



