STO SALLE DE SPECTACLE, 6 février 2024, WOINCOURT.

STO SALLE DE SPECTACLE. Un spectacle à la date du 2024-02-06 à 19:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 6.8 à 11.8 euros.

« Sto est un jeune artiste lillois, figure émergente du rap français. Son identité musicale reflète son état d’esprit au quotidien. Influencé par la trap et l’électro en passant par la detroit, sa musique peut réunir tous types de publics grâce à des beats futuristes et des 808 entrainantes. Il a su se démarquer en multipliant concepts, projets et concerts. Entouré par de nombreux artistes de la scène électro française, ainsi qu’un large panel de beatmakers et artistes rap, sa musique est le cocktail parfait entre ces deux mondes musicaux. Sto amène des codes et une énergie bien à lui : la recette a tout pour devenir virale et faire de lui l’artiste de demain » STO

SALLE DE SPECTACLE WOINCOURT Place de la Mairie Somme

