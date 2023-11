Blankass SALLE DE SPECTACLE, 21 novembre 2023, WOINCOURT.

Blankass SALLE DE SPECTACLE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 6.8 à 11.8 euros.

Eurêka-Halle Verrière en collaboration avec Produc’son et en coréalisation avec Pyrprod présente (L2 – 010918 L3 – 010922) ce concert Formé en 1990 autour de Guillaume et John Ledoux, le groupe pop-rock Blankass s’enrichit de nombreux musiciens et d’instruments (saxo, harmonica…) avant de sortir un premier album éponyme en 1996, qui lui vaut une nomination dans la catégorie Révélation de l’année aux Victoires de la musique.Popularisé par la chanson « La couleur des blés », Blankass poursuit son cheminement pop avec l’album « ‘Ere de rien »(1998) suivi de « ‘Homme Fleur »(2003).

SALLE DE SPECTACLE WOINCOURT Place de la Mairie Somme

6.8

EUR

