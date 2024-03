Woh Night Le Cargo de Nuit Arles, samedi 23 mars 2024.

Woh Night Le Cargo de Nuit Arles Bouches-du-Rhône

Le label sudiste WOH Way Of House s’empare des commandes du Cargo !

En novembre dernier, ils avaient enflammé la scène du festival Réunion Sonore, et se produisent régulièrement lors des événements électro en France et à l’étranger.

Le temps d’une soirée, le label nous plonge dans son univers avec les DJ sets explosifs des artistes CEBB, DELON, KAIVE, WIELKI et leur nouvelle recrue KIARA qui se joindra au crew pour ponctuer cet événement festif ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 03:00:00

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Woh Night Arles a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme d’Arles