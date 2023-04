FESTIVAL RANDO-MOSELLE – LA BIODIVERSITÉ DE LA FORÊT Wœlfling-lès-Sarreguemines Wœlfling-lès-Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle Wœlfling-lès-Sarreguemines . Sortie organisée par l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences dans le cadre du Festival Rando-Moselle en partenariat avec Moselle Attractivité et animée par Mr Alain Behr et l’Association Archaeopteryx.

L’animation portera sur la biodiversité de la forêt, en particulier l’avifaune et les amphibiens, mais aussi sur l’ornithologie. L’accent sera mis sur l’importance de micro-habitats, tels que les arbres à cavité, les lisières et les zones humides. Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo et jumelles.

Réservation par téléphone ou mail auprès de l’Office de Tourisme. (dans la limite des places disponibles). Alain Behr

