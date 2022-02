WOD 2022 : Marche contre l’obésité Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

WOD 2022 : Marche contre l’obésité Martigues, 5 mars 2022, Martigues. WOD 2022 : Marche contre l’obésité Route d’Istres Décathlon Martigues Martigues

2022-03-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-05 12:30:00 12:30:00 Route d’Istres Décathlon Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône Prévoir une bonne paire de chaussures adaptées, un petit sac avec son eau , le smile et la bonne humeur et GOOO!!! Soutenons la Ligue contre l’obésité et la Fondation Décathlon dans ce challenge ! Marchons ensemble le 05 mars au départ du magasin jusqu’à Figuerolles. Le challenge : atteindre la vigie ! +33 4 42 41 32 32 http://www.decathlon.fr/ Prévoir une bonne paire de chaussures adaptées, un petit sac avec son eau , le smile et la bonne humeur et GOOO!!! Route d’Istres Décathlon Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Route d'Istres Décathlon Martigues Ville Martigues lieuville Route d'Istres Décathlon Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

WOD 2022 : Marche contre l’obésité Martigues 2022-03-05 was last modified: by WOD 2022 : Marche contre l’obésité Martigues Martigues 5 mars 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône