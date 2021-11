Wo-Man / Point Zéro Théâtre de la Ville – Abbesses, 25 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 29 janvier 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h30 à 15h30

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

Quatre personnalités hors pair entre hip hop et contemporain, réunies pour fêter la beauté du mouvement.

Amala Dianor s’est donné pour mission d’amener l’énergie hip hop dans la danse contemporaine. Point zéro, justement, se situe au coeur de cette démarche, en allant chercher l’énergie à la source. Où Amala Dianor retrouve deux complices street dance de la première heure. À savoir: Johanna Faye qui a rencontré, comme lui, la danse contemporaine, ainsi que Mathias Rassin, un B-Boy pur jus. Ensemble, ils signent un manifeste du plaisir de danser, sans prétention et d’autant plus entraînant, pour retrouver et transmettre le goût de la vie. Aussi brûlent-ils ici leurs combinaisons anti-covid, pour mieux se régaler autour d’une facétieuse console musicale, inventée et alimentée par Awir Leon. Depuis, Dianor a également transmis son iconique solo Man Rec à Nangaline Gomis qui se l’approprie au féminin. Libre et fluide, dans la plus pure intelligence cinétique.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

