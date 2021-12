La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe Wo-Man / Point Zéro Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Salle Coppélia, le jeudi 10 mars 2022 à 20:30

**WO-MAN** Amala Dianor réfléchit depuis longtemps à la manière de transmettre son solo « Man Rec ». Sa rencontre avec Nangaline Gomis lui inspire « Wo-Man ». Plutôt qu’une reprise de son solo, il imagine pour elle un prolongement de la chorégraphie. Ce solo résonne comme une extension de soi-même qui s’appuiera sur la tonicité et la vitalité d’une jeune interprète engagée. **POINT ZÉRO** Point Zéro est avant tout l’invitation à la danse de trois artistes de renom. Il s’agit d’éprouver le chemin que chacun a parcouru à travers les différentes esthétiques qui construisent leurs parcours. C’est aussi l’occasion de commencer le travail sur le rapport au pouvoir. Depuis de nombreuses années Amala Dianor préconise un rapport bienveillant basé sur la rencontre et le vivre ensemble. L’altérité est-elle un subtil jeu de pouvoir ? Comment essayer de rester authentique ? Quel rapport peut se construire si nous tentons d’évoluer ensemble tout en restant fidèle à soi-même ?

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

par la compagnie Amala Dianor Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T21:30:00

