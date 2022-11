Wo-man + Point zéro Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Arles EUR mala Dianor est très vite identifié dans le monde de la danse pour la singularité de son écriture élégante et organique, à la croisée des styles. Glissant d?une grammaire à l’autre avec virtuosité (hip hop, néo-classique, contemporain, afro-contemporaine…), il dépouille les techniques chorégraphiques de leurs dimensions spectaculaires pour ne conserver que les mouvements bruts.

Le solo Wo-man, né de sa rencontre en 2018 avec Nangaline Gomis est la retranscription féminine de son solo-manifeste intitulé Man-Rec (Moi seulement en wolof).

Wo-man suggère ainsi une réinvention de l’histoire d’Amala Dianor dans un moi choral aux origines multiples.



Dans Point Zéro, Amala Dianor retrouve Johanna Faye et Mathias Rassin, deux amis et danseurs de renom, issus de la street dance. Il y déploie une danse-fusion qui hybride les formes et ouvre une poétique de l’altérité. Depuis 2014, il travaille avec la complicité du compositeur électro-soul Awir Léon qui créé les musiques originales de ses spectacles.

Tous ensemble ils signent une partition gracile sur le plaisir de danser ! Une double soirée proposée par Amala Dianor,

info@theatre-arles.com +33 4 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com/

