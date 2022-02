Wizard Party au Market Brew House Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Wizard Party au Market Brew House Reims, 18 février 2022, Reims. Wizard Party au Market Brew House The Market Brew House 48 Rue de Mars Reims

2022-02-18 20:00:00 – 2022-02-18 The Market Brew House 48 Rue de Mars

Reims Marne Tu aimes l’univers de la magie et ses films ? Viens rêver le temps d’une soirée dans ton pub « Market Brew House » ! Au programme ? -Dress code magique ! Habille toi comme les sorciers.eres les plus célèbre !

-Ambiance ensorcelante avec une décoration qui apparaitra juste pour cette soirée

-Un magicien sera là pour vous émerveiller directement à table, la magie vient à vous ! marketbrewhouse@charleswells.co.uk +33 3 26 25 12 59 The Market Brew House 48 Rue de Mars Reims

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse The Market Brew House 48 Rue de Mars Ville Reims lieuville The Market Brew House 48 Rue de Mars Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Wizard Party au Market Brew House Reims 2022-02-18 was last modified: by Wizard Party au Market Brew House Reims Reims 18 février 2022 Marne Reims

Reims Marne