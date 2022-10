Wizard Bazar

2022-11-01 – 2022-11-01 EUR 8 10 Bien entendu, tout le monde connaît parfaitement le Wizard Bazar, une institution dans le monde sorcier !

Il s’agit de la seule boutique sur demande qui apparaît lorsque quelqu’un a besoin de quelque chose quelque part.



Quelle n’est pas la surprise de son gérant lorsqu’il apparaît devant des clients n’ayant aucune idée de ce dont ils ont besoin !

Heureusement le Wizard Bazar est plein de surprises qui sauront satisfaire le plus grand nombre !



Avec Elvis Illusionniste

Spectacle de magie, mime, clown de 5 à 11 ans. La boutique que tous les sorciers connaissent… dernière mise à jour : 2022-10-04 par

