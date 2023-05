Portes Ouvertes aux Jardins de Gaïa Les Jardins de Gaïa – Maison de thé Wittisheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Nous vous invitons à vivre une journée pleine d'émotions lors de nos Portes Ouvertes le samedi 3 juin de 10h à 18h à Wittisheim (15 min de Sélestat) !

Venez éveiller vos sens durant cette journée consacrée à la dégustation de thés de Printemps de Chine, d'Inde, du Japon et de créations maison. Profitez de cette occasion pour venir découvrir les coulisses de notre entreprise lors de visites commentées. Les engagements de l'entreprise dans les domaines du commerce équitable et de la préservation de la biodiversité seront, comme d'habitude, mis à l'honneur. Marché d'artisans locaux, jeux géants en bois, animations, foodtrucks… Nous nous réjouissons de partager avec vous ce moment de convivialité !

Les Jardins de Gaïa – Maison de thé
6 rue de l'Ecluse
Wittisheim 67820

