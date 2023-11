Porte ouverte et marché de Noël ferme goût nature Wittisheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wittisheim Porte ouverte et marché de Noël ferme goût nature Wittisheim, 25 novembre 2023, Wittisheim. Wittisheim,Bas-Rhin Petit marché de Noël avec des artisans. Petite restauration sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 20:00:00. EUR. Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est



Small Christmas market with artisans. Snacks on site. Pequeño mercado navideño con artesanos. Refrescos ligeros in situ. Kleiner Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wittisheim Autres Adresse Ville Wittisheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville Wittisheim latitude longitude 48.2651871015966;7.59506707933213

Wittisheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittisheim/