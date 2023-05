Afterwork – Fiesta Witti 60 rue de Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wittisheim

Afterwork – Fiesta Witti 60 rue de Muttersholtz, 10 juin 2023, Wittisheim. Apéro, tarte flambée et musique sur le thème du Mexique.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 23:00:00. EUR.

60 rue de Muttersholtz

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est



Aperitif, tarte flambée and music on the theme of Mexico Aperitivo, tarta flambeada y música de tema mexicano Aperitif, Flammkuchen und Musik zum Thema Mexiko Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme du grand Ried

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wittisheim Autres Lieu 60 rue de Muttersholtz Adresse 60 rue de Muttersholtz Ville Wittisheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 60 rue de Muttersholtz Wittisheim

Wittisheim 60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wittisheim/

Afterwork – Fiesta Witti 60 rue de Muttersholtz 2023-06-10 was last modified: by Afterwork – Fiesta Witti 60 rue de Muttersholtz 60 rue de Muttersholtz 10 juin 2023 60 rue de Muttersholtz Wittisheim

Wittisheim Bas-Rhin