Découverte de la mine Joseph Else avenue Joseph Else, 1 juillet 2023, Wittelsheim. Partez à la découverte du métier de mineur et de l’histoire centenaire de l’exploitation de la potasse. A Wittelsheim, berceau de la découverte du gisement alsacien, le musée vous fait vivre la grande épopée de la potasse en Alsace..

Discover the miner’s profession and the century-old history of potash mining. In Wittelsheim, the cradle of the discovery of the Alsatian deposit, the museum makes you live the great epic of the potash in Alsace. Descubra el oficio de minero y la historia centenaria de la extracción de potasa. En Wittelsheim, cuna del descubrimiento del yacimiento alsaciano, el museo te lleva a través de la gran epopeya de la minería de la potasa en Alsacia. Entdecken Sie den Beruf des Bergmanns und die hundertjährige Geschichte des Kaliabbaus. In Wittelsheim, der Wiege der Entdeckung des elsässischen Kalivorkommens, können Sie im Museum die große Geschichte des Kalibergbaus im Elsass miterleben. Mise à jour le 2023-04-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

