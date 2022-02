Without references La Comédie de Genève, 18 mai 2022, Genève.

Without references

du mercredi 18 mai au dimanche 22 mai à La Comédie de Genève

Dans un décor monumental et épuré signé par Romeo Castellucci, onze interprètes installent progressivement une déambulation saisissante, alternant des états de présence et d’absence, de danse et d’immobilisme, de solitude et d’interaction. Avec Without references, Cindy Van Acker explore l’infime délai nécessaire à notre conscience pour incuber une information — le léger décalage avec lequel nous percevons le monde —, et met en mouvement cet insaisissable présent. Une pièce atmosphérique, traversée par les déflagrations sonores du groupe japonais goat (jp) et baignée de ce mélange de sensualité et de rigueur qui façonne les moments de grâce.

De CHF 40.- à CHF 10.-

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T19:30:00 2022-05-18T21:00:00;2022-05-19T19:30:00 2022-05-19T21:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:30:00;2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T19:30:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:30:00