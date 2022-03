With Love Alençon, 4 juin 2022, Alençon.

With Love Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle Alençon

2022-06-04 – 2022-09-17 Musée des Beaux Arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle

Alençon Orne

Prolongez votre immersion dans l’univers soyeux de la créatrice Fifi Chachnil. Au Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, à travers un parcours conçu comme une conversation entre ses collections, suivez le fil de son histoire de 1986 à aujourd’hui, des influences de la pop music à la musique de chambre en passant par l’électro. Lingerie et autres vêtements prennent leur juste place dans des alcôves de tulle. Présentées sur des sculptures en fil de fer de Charles Serruya, les pièces de collection s’affichent en mouvement. Car selon Fifi, « tout bouge tout le temps, mais le style se dessine dans la durée et perdure dans la répétition. » Et pour mieux s’imprégner de son génie artistique fait de satin et de caresses de dentelle, photos et vidéos de défilés de ses amis artistes dialoguent avec les époques et les ambiances. Parmi les œuvres visuelles à croquer, on compte celles des plasticiens Pierre et Gilles, des photographes Charles Petit et Ellen von Unwerth, de Gaëtan Chateigner, Charles Serruya et Olivier Garouste pour les clips de chansons. Du Crazy Horse à Los Angeles, des backstage à la scène, toute une histoire de collections dessinées et offertes avec passion.

Une exposition organisée par le Musée des Beaux-arts et de la Dentelle en partenariat avec la Snat61.

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 32 40 07 https://www.scenenationale61.com/

