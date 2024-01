Witchorious + Brusque + Margarita L’international Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Sur place : 7 EUR

L'Inter présente :

⚡Witchorious⚡

(Paris, FR – Doom)

Witchorious, c’est une atmosphère sombre et planante, un doom metal chaotique et enragé. Une plongée dans les ténèbres de l’esprit, où même les plus aventureux resteront sans réponse.

Sorti de la pénombre avec un premier double single en 2020, le trio originaire de Chelles (77) distille ses influences allant de Black Sabbath à Electric Wizard en passant par Amenra dans des ambiances fuzzy obscures ponctuées de chants bluesy et de screams.

Le premier album de Witchorious sortira le 16 février 2024 via le label italien Argonauta Records.

⚡Brusque⚡

(Paris, FR – Post metal/sludge)

D’obédience post metal/sludge, Brusque livre une démonstration de catharsis pure, un coup de gueule face à une nouvelle ère de malaise social et existentiel. BOÎTE NOIRE, sorti en octobre 2022, est un album né de l’humeur lancinante qui a marqué le premier confinement, aux compositions empreintes d’angoisse et de frustration face à un monde éteint et brisé. 2023 a marqué l’ouverture d’un nouveau chapitre pour le groupe, puisque le duo fondé par Jefferson Grégoire (chant/guitare) et Clément Duboscq (batterie) devient officiellement un trio, en accueillant Benjamin Joaquina à la basse.

⚡Margarita⚡

(Paris, FR – Doomgaze)

Nouveau trio Doomgaze from Paris !

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 7€

Happy-hour de 16h à 20h

Restauration sur place

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

