Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • WITCHFINDER (Stoner Doom – Clermont Ferrand) « Le trio français de doom sludge Witchfinder distille des riffs heavy aussi gras que psychédéliques. Des voix lugubres et résonnantes viennent envelopper des guitares ultra saturées, le tout propulsé par la puissance inébranlable de la section rythmique. Pour les fans de Monolord, Windhand et Bongzilla. » • LITTLE JIMI (Heavy Psych – Mrs Red Sound – Bordeaux) Le rock progressif et psychédélique du trio de l’underground bordelais Little Jimi est inventif, audacieux, vibrant. Sur scène, l’exaltation garage de leurs sets met en lumière une fougue que l’on retrouve chez Earthless, The Black Angels ou encore All Them Witches. Leur nouvel album « The Cantos » (à paraître le 20 août en digital et le 17 septembre en vinyle chez Mrs Red Sound), est parsemé de riffs ultra saturés d’inspiration 60’s/70’s. • DJ SET Rebel Rebel par Alex Croq Mac Infos pratiques • Jeudi 5 Août 2021 de 18h30 à 2h • Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles) • En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris) • Buvette et Foodtruck sur place • Newsletter du Supersonic: http://eepurl.com/gmxPzb Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

