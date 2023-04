Fête de l’hippodrome, 24 juin 2023, Wissembourg.

En plus des courses hippiques en semi-nocturne, cette journée est dédiée aux familles et tout particulièrement aux enfants au travers de nombreuses animations..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 21:00:00. 0 EUR.

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



In addition to the horse races in semi-nocturnal, this day is dedicated to families and especially to children through many animations.

Además de las carreras de caballos semipesadas, este día se dedica a las familias y especialmente a los niños a través de numerosas actividades.

Neben den halbnächtlichen Pferderennen ist dieser Tag den Familien und besonders den Kindern durch zahlreiche Animationen gewidmet.

