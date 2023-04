Marché aux puces Avenue de la sous-préfecture, 18 juin 2023, Wissembourg.

Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de ce vide-greniers au cœur de la vieille ville ! Présence d’artistes locaux. Restauration..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 0 EUR.

Avenue de la sous-préfecture

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Come and make good deals at this garage sale in the heart of the old city! Presence of local artists. Catering.

¡Venga a hacer buenos negocios en esta venta de garaje en el corazón del casco antiguo! Presencia de artistas locales. Catering.

Bei diesem Flohmarkt im Herzen der Altstadt können Sie viele Schnäppchen machen! Lokale Künstler sind anwesend. Verpflegung.

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte