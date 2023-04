Flânerie gourmande en musique, 4 juin 2023, Wissembourg.

Promenade musicale ponctuée d’arrêts en musique à travers Wissembourg. Gourmandises locales accompagnées d’un verre de vin de la région. Sur inscription..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 16:30:00. EUR.

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Musical walk with musical stops through Wissembourg. Local delicacies accompanied by a glass of wine from the region. On registration.

Paseo musical con paradas musicales por Wissembourg. Delicias locales acompañadas de una copa de vino de la región. Previa inscripción.

Musikalischer Spaziergang mit musikalischen Zwischenstopps durch Wissembourg. Lokale Leckereien, begleitet von einem Glas Wein aus der Region. Auf Anmeldung.

