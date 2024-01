Grande défilé de carnaval Wissembourg, dimanche 25 février 2024.

Grande défilé de carnaval Wissembourg Bas-Rhin

Début : 2024-02-25 14:31:00

fin : 2024-02-25

Des chars, groupes costumés et musiciens de France et d'Allemagne, parcourront la ville. Ils feront le bonheur du public de tout âge rassemblé le long du trajet. Les festivités se poursuivront avec un bal au gymnase municipal.

Après plus de 20 ans d’absence, l’Association Carnavalesque de Wissembourg (ACW) organise une grande cavalcade dans les rues de Wissembourg. Des chars, groupes costumés et musiciens de France et d’Allemagne, parcourront la ville. Ils feront le bonheur du public de tout âge rassemblé le long du trajet.

Les festivités se poursuivront avec un bal au Gymnase Municipal. Restauration et boissons assurés. Ambiance garantie.

Rue des Ecoles

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est carnavalwissembourg@gmail.com



