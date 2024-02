WISHBONE ASH en concert La Grande Ourse Saint-Agathon, vendredi 26 avril 2024.

Plus de 55 ans de carrière et WISHBONE ASH continue de faire ce qu’il préfère jouer sa musique ! L’intégrité, l’expérience et la technique de WISHBONE ASH (plus de 20 concerts chaque mois depuis des décennies !) font de chacune des ses apparitions, un moment de musique exceptionnelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 21:00:00

fin : 2024-04-26

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne contact@melrose-asso.com

