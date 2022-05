Wish One Gravel Millau Grands Causses Millau Millau Catégorie d’évènement: Millau

Sur un parcours de 130km (80km pour les femmes 50+ et hommes 60+) environ, la course traversera les grands causses autour de Millau, le camp militaire du Larzac, les gorges du Tarn pour une arrivée sous le Viaduc de Millau. COURSE 130km / 2500m de D+ 80km / 1500m de D+ pour les femmes 50+ et hommes 60+ PROGRAMME SAMEDI 4 JUIN 2022 10h-18h : Village Partenaires 10h-18h : Retrait des dossards et du starter pack au Parc de la Victoire à Millau 18h30 : Briefing coureurs obligatoire DIMANCHE 5 JUIN 2022 8h : Départ Wish One Gravel Millau Grands Causses 10h-17h : Village Partenaires 12h30-18h : Repas Finishers 17h : Podium Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 Mai pour tous les niveaux, tous les âges à partir de 18 ans hommes ou femmes ! Manche Française de l'UCI Gravel World Series, la Wish One Gravel Millau Grands Causses est une course qualificative pour les championnats du monde 2022. contact@wishonecycles.com https://ucigravelworldseries.com/fr/millau/

