2023-03-21 – 2023-03-22

Professionnels Découvrez les projets financés par l'ANR, échangez et rencontrez les acteurs de la recherche académique et privée pour créer de nouvelles synergies et de nouveaux partenariats.

Au programme, pitch des porteurs de projets, conférences, tables rondes avec des invités de référence, sessions thématiques et une session poster qui laissera une large place aux échanges. Le WISG est le rendez-vous incontournable des acteurs de la recherche en sécurité globale.

