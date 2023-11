CONCERT HOMMAGE À L’ABBÉ ARMAND ORY Wisembach, 26 novembre 2023, Wisembach.

Wisembach,Vosges

Par la chorale de l’association Jeanne d’Arc. Polyphonies classiques. Textes propres aux temps liturgiques composé par l’abbé Ory.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 16:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Wisembach 88520 Vosges Grand Est



By the Association Jeanne d’Arc choir. Classical polyphony. Texts specific to liturgical times, composed by Abbé Ory.

Por el coro de la Asociación Jeanne d’Arc. Polifonía clásica. Textos específicos de los tiempos litúrgicos compuestos por el abate Ory.

Vom Chor der Association Jeanne d’Arc. Klassische Polyphonie. Texte, die den liturgischen Zeiten eigen sind, komponiert von Abbé Ory.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES