Langue française et marchés francophones Le français, une langue des affaires – Französisch, eine Sprache der Wirtschaft Wirtschaftskammer Österreich, 20 mars 2023, Vienne.

Merci d’indiquer si vous souhaitez participer ou non aux entretiens rapides

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie et dans le cadre de l’année euro-péenne des compétences (2023 European Year of Skills),

nous vous invitons à participer à notre grand rendez-vous

Langue française et marchés francophones

Le français, une langue des affaires

Le 20 mars 2023 de 16h à 20h

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien

Interprétation simultanée français/allemand.

Le choix de la langue utilisée durant les entretiens rapides est à la discrétion des participants

Un événement autour de trois grands moments :

• Enjeux et opportunités

État des lieux des échanges économiques et commerciaux entre la France et l’Autriche

L’espace économique francophone mondial

Le droit du commerce international

Le plurilinguisme : un atout sur le marché du travail. Faire la différence avec le français.

• Témoignages et succès

Entreprises internationales

Présentation de Worldskills, Compétition mondiale des Métiers

• Réception et réseautage

Entretiens rapides entre DRH et personnes en recherche d’emplois ou de stages

Buffet

Un évènement organisé en partenariat avec la Wirtschaftskammer Österreich, l’Institut Français d’Autriche, l’Ambassade de France en Autriche, Business France, le Conseil du commerce extérieur de la France, la Représentation permanente de la France auprès de l’ONU et des organisations internationales, la Chambre de commerce franco-autrichienne, Le Cercle, l’Organisation internationale de la Francophonie

Pour plus d’informations : sciences@institutfr.at

Inscription

