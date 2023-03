La création du bijou. WIROTH, 31 mars 2023, Toulouse.

L’atelier/boutique Wiroth est un petit écrin de bijouterie situé dans le quartier Saint Cyprien de Toulouse. Depuis la rue, deux grandes vitrines donnent à voir jusqu’au fond du local. Soudain, une flamme apparaît. Ici on soude, on martèle, et on travaille la matière à la vue des passants. A l’intérieur, les bijoux reposent sur la brique toulousaine au milieu d’un décor de lumière. Le public rentre et découvre la collection faite dans ce lieu. La séparation atelier/exposition est un simple filtre. Ainsi le public peut regarder le minuscule espace de travail où chaque bijou a vu le jour, depuis le carnet de croquis, jusqu’aux finitions. Le but est de pouvoir expliquer le processus de création d’un bijou et de montrer les interactions avec les partenaires régionaux qui y sont liés (maroquiniers, prototypeurs, fondeurs…).

WIROTH 17 bis rue du Pont Saint-Pierre, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Carole Wiroth