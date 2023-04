Concert : Think Lloyd – Tribute to Pink Floyd 2 avenue de Lattre de Tassigny, 7 juin 2023, Wintzenheim.

Voilà plusieurs années que Think Lloyd se produit devant un public de plus en plus enthousiaste, à la recherche des émotions suscitées par le célèbre groupe de rock progressif, Pink Floyd..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 22:00:00. EUR.

2 avenue de Lattre de Tassigny

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



For several years now, Think Lloyd has been performing for an increasingly enthusiastic audience, in search of the emotions aroused by the famous progressive rock band, Pink Floyd.

Desde hace varios años, Think Lloyd actúa para un público cada vez más entusiasta, en busca de las emociones evocadas por la célebre banda de rock progresivo Pink Floyd.

Seit einigen Jahren tritt Think Lloyd vor einem immer begeisterteren Publikum auf, das nach den Emotionen sucht, die die berühmte Progressive-Rock-Band Pink Floyd hervorgerufen hat.

