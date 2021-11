Tourcoing Conservatoire Nord, Tourcoing Winterreise Conservatoire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Winterreise

Conservatoire, le samedi 4 décembre

Conservatoire, le samedi 4 décembre à 15:30

« Étranger je suis venu, étranger je repars. » Les chanteurs prennent ces premiers vers de Müller au pied de la lettre. Ils contournent l’idéal d’une « signature », sans chercher à apposer leur marque dans la série des lectures et des enregistrements mythiques. Le pianiste Romain Louveau, directeur artistique de la compagnie, le baryton Jean-Christophe Lanièce et la mezzo-soprano Victoire Bunel dépersonnalisent ce voyage. Ils sortent de la relation de servitude à l’œuvre, à la partition, et s’aventurent dans l’œuvre. Ils interprètent à plusieurs voix le questionnement intérieur du Wanderer du chef-d’œuvre de Schubert. Génie des lumières, Philippe Gladieux intervient un peu comme une quatrième voix. Il illustre ce dialogue intérieur par la métaphore des trois soleils du poème. Il créée un dialogue des astres, entre paroles et pensées, formant ainsi un quatuor inédit qui compose, en live, une relation inattendue.

6€ à 10€

Le Winterreise de Miroirs Étendus est un spectacle, conçu d'après le cycle de Schubert, qui s'émancipe de la forme habituelle du récital. Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing

2021-12-04T15:30:00 2021-12-04T16:30:00

