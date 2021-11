Winterlüt Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg, 21 janvier 2022, Strasbourg.

Winterlüt

du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg

Le Festival **Winterlüt** est de retour les 21, 22 et 23 janvier 2022 ! Pour vous en mettre plein les oreilles et les yeux ! Afin de danser toutes ensemble et se retrouver ! Cette année 6 groupes mettront le feu pour les bals et concerts du soir : * Vendredi c’est Les Conteuses De Pas et Bresièr qui nous feront guincher * Samedi Adar et Planchée mènent le bal * Dimanche ce sera au tour d’Otxo et La Guêpe de nous enchanter les oreilles Et aussi au programme : des stands de lutherie, des jeux de société et des sessions musicales les après-midi samedi et dimanche et chaque nuit en fin de bal ! Pour s’informer et réserver, un seul site : [[https://winterlut.com/](https://winterlut.com/)](https://winterlut.com/)

Tarifs selon stages, bals et concerts

Festival de danses et de musiques traditionnelle

Centre Culturel Marcel Marceau | Strasbourg 5 Place Albert Schweitzer, 67100 Strasbourg, France Strasbourg Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T23:59:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T23:59:00