Epitech Nancy, le vendredi 11 février à 10:00

Initiez vous à la programmation durant notre Winter Camp Epitech Technology ! – Le vendredi 11 février de 10h à 17h – Sur notre campus, en présentiel – Créez votre jeu vidéo sur Unity – Participation totalement gratuite – Inscription obligatoire

Gratuit, sur inscription

Créez votre propre jeu vidéo durant notre atelier d’initiation à la programmation ! Epitech Nancy 80 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy, France Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T17:00:00

