Winter Time – Comité du Faubourg Saint-Honoré Rue du Fbg Saint-Honoré – Rue Boissy d’Anglas, 17 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 17 novembre 2022

de 18h00 à 19h30

. gratuit

Afin de célébrer les fêtes de fin d’année le Faubourg Saint-Honoré revêtira ses habits de lumière et dévoilera pour l’occasion ses décorations de Noël le 17 novembre prochain. Les trottoirs seront habillés d’une mini forêt de sapins verts scintillants dans un décor féérique et une atmosphère lumineuse festive.

Cet évènement en public fêtera la magie de Noël et invitera chacun à admirer l’impressionante fanfare de Chezy qui entonnera des morceaux traditionnels tandis que la Garde Républicaine défilera fièrement pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Sur le podium érigé pour l’occasion dans la rue le président du comité entouré du président de l’association eux-mêmes soutenus par leur parrain Vincent Clerc leur marraine Laury Thilleman lanceront joyeusement les illuminations de Noël.

À l’occasion de Winter Time 2022 le Comité organise la plus glamour des tombolas digitales qui sera accessible via le compte Instagram @wintertimeparis au profit de l’association Premiers de Cordée.

Pour cette nouvelle édition le comité a demandé à ses membres prestigieux d’offrir des lots et des expériences exceptionnelles.

Ce format digital permettra au plus grand nombre d’accéder et participer à la tombola grâce à la puissance des réseaux sociaux au soutien et à la notoriété des personnalités et des grandes Maisons qui soutiennent le Comité du Faubourg Saint-Honoré et ainsi accroître le nombre de participations et de dons récoltés en faveur de l’association.

A partir du 17 novembre et jusqu’au 15 janvier 2023 chaque participant désireux de remporter l’un de ces prestigieux cadeaux se procurera des tickets qui seront vendus 10 euros l’unité. L’intégralité́ des dons sera reversée à l’association Premiers de Cordée.

Contact : www.wintertimeparis.com

CFSH