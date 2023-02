Winter Swing Festival Centre Nautique Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Châteaurenard Tom’ So Danse Association rassemble des danseurs internationaux à l’occasion du Winter Swing Festival.

Au programme 3 jours de danse !



Chaque jour, un programme bien spécifique est conçu. Du matin jusqu’au soir, les cours sont délivrés par des danseurs de compétition.

Après les cours, place aux shows des professeurs à travers des chorégraphies.



Et pour finir, une soirée où la piste vous appartient. Du Swing, de la danse et de la bonne humeur !



