Hérault EUR 15 15 Une soirée électro à l’Opéra Comédie, ça vous tente ? On espère que vous êtes prêts à mettre le feu sur le dancefloor du Grand Foyer, parce que l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite dans ses murs pour une nouvelle édition de sa Winter Party ! Outre le Dj set, les performeurs invités, préparez-vous à de nombreuses surprises À partir de 18 ans Tarif unique : 15€

Une soirée électro à l'Opéra Comédie, ça vous tente ? location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/winter-party/

