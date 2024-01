WINTER PARTY – BEER DISTRICT Béziers, samedi 20 janvier 2024.

WINTER PARTY – BEER DISTRICT Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20

Préparez-vous à une soirée hivernale épique qui promet de faire monter la température malgré le froid !

Dress code : Sortez vos meilleures doudounes, enfilez vos #bonnets et lunettes de ski les plus stylés.

Au programme : un menu spécial hivernal et une playlist avec des hits chauds pour vous faire danser toute la nuit.

17 Place Pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie beerdistrict.beziers@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE