Winter Party Restaurant Le K / Château de la Gaude Aix-en-Provence, jeudi 22 février 2024.

Votre Winter Party se passe au Château de la Gaude ! La salle du K se transforme, le temps d’une soirée, en un chalet enneigé. Au programme dès 19h30 un dîner de montagne réconfortant, une carte drinks complètement givrée et un DJ set live.

Aux pieds de la Sainte Victoire et voisins du Mont Blanc, nous nous retrouvons entre ces deux montagnes pour célébrer la saison des sports d’hiver ! Skieurs, snowboardeurs, patineurs ou marmottes, cette soirée est pour vous !



Vous l’aurez compris, c’est l’occasion de sortir votre plus belle tenue de ski. Dress code obligatoire masque de ski, bâtons, vestes en fourrure et crème solaire sont les bienvenus.



Reveal du Menu quelques jours avant l’ouverture du chalet. EUR.

Restaurant Le K / Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur restaurants@chateaudelagaude.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22



