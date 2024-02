WINTER MARKET Montpellier, samedi 16 mars 2024.

WINTER MARKET Montpellier Hérault

Le Winter Market ouvre ses portes au Marché du Lez pour cette nouvelle année 2024 !

Le Winter Market ouvre ses portes au Marché du Lez pour cette nouvelle année 2024 !

Un nouveau marché qui réunit création, mode et food au coeur du tiers lieu dans une ambiance chaleureuse.

C’est l’occasion pour les créateurs, artistes et revendeurs de venir proposer leurs produits à une large clientèle. Venez découvrir notre marché tout en brunchant dans Les Halles et les Rooftops du Lez. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

1348 Ave Raymond Dugrand

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement WINTER MARKET Montpellier a été mis à jour le 2024-02-09 par OT MONTPELLIER