Winter Jazz Festival – Melody Gardot



2022-12-10 – 2022-12-10

Samedi 10 décembre 2022

Palais des Congrès – Salle Ravel 20h30

Melody Gardot, présentée par le Casino Barrière Le Touquet

Chanteuse, auteure et compositrice américaine, Melody Gardot revient en 2022 pour deux concerts exceptionnels sur la mythique scène de L’Olympia qui affiche complet à chacun de ses passages. Un succès qu’elle retrouve également lors de ses tournées en France, ce qui fait d’elle une artiste incontournable.

En 2020, elle dévoile “Sunset in the Blue” son cinquième album studio. Dans cet opus, sorti le 23 octobre et déjà disque de platine, Melody Gardot a retrouvé l’équipe de « My One and Only Thrill », soit le producteur Larry Klein, l’arrangeur et compositeur Vince Mendoza et le légendaire ingénieur du son Al Schmitt.

Cette année, Melody convie de prestigieux noms tels que Ibrahim Maalouf et Antonio Zambujo sur la ré-édition de son album, toujours sur le thème de l’amour.

