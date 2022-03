WINTER IS COMING Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

WINTER IS COMING Le Mans, 24 mars 2022, Le Mans. WINTER IS COMING Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Le Mans

2022-03-24 – 2022-03-24 Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec

Le Mans Sarthe 10 EUR « Winter is coming » : trois étudiants font de la devise de Game of Thrones leur cri de ralliement. Quelques hivers plus tard, l’âge adulte a obscurci leurs ciels. Aussi littéraire que visuel, le théâtre de Guillaume Lavenant interroge ce que le temps qui passe fait à la sauvagerie de la jeunesse : quels renoncements, quels accomplissements ?

Texte et mise en scène : Guillaume Lavenant

Avec : Philippe Bodet, Maxime Bonnin, Bertrand Cauchois, Gaëlle Clérivet, Florence Gérondeau billetterie-eve@univ-lemans.fr « Winter is coming » : trois étudiants font de la devise de Game of Thrones leur cri de ralliement. Quelques hivers plus tard, l’âge adulte a obscurci leurs ciels. Aussi littéraire que visuel, le théâtre de Guillaume Lavenant interroge ce que le temps qui passe fait à la sauvagerie de la jeunesse : quels renoncements, quels accomplissements ?

Texte et mise en scène : Guillaume Lavenant

Avec : Philippe Bodet, Maxime Bonnin, Bertrand Cauchois, Gaëlle Clérivet, Florence Gérondeau Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Ville Le Mans lieuville Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

WINTER IS COMING Le Mans 2022-03-24 was last modified: by WINTER IS COMING Le Mans Le Mans 24 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe