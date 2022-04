WINTER IS COMING AU CHAMPILAMBART A VALLET, 28 avril 2022, .

WINTER IS COMING AU CHAMPILAMBART A VALLET

2022-04-28 – 2022-04-28

«Winter is coming» : trois étudiants font de la devise de Game of Thrones leur cri

de ralliement. Quelques hivers plus tard, l’âge adulte a obscurci leurs ciels. Aussi

littéraire que visuel, le théâtre du Nantais Guillaume Lavenant interroge ce que le

temps qui passe fait à la sauvagerie de la jeunesse. Trois jeunes adultes, pris dans

les filets des injonctions universitaires et familiales, partagent leurs bières, leurs

chips et leurs doutes. Ils sentent bien le vent tourner autour d’eux, leur imposant

de se plier aux idéaux de réussite intellectuelle, économique et sociale. D’un âge à

l’autre, que deviennent l’effronterie et le rêve ?

En partenariat avec le Grand T/// dès 14 ans

Winter is Coming par Le Théatre des Faux Revenants au Champilambart à Vallet le jeudi 28 avril 2022 à 20h00

«Winter is coming» : trois étudiants font de la devise de Game of Thrones leur cri

de ralliement. Quelques hivers plus tard, l’âge adulte a obscurci leurs ciels. Aussi

littéraire que visuel, le théâtre du Nantais Guillaume Lavenant interroge ce que le

temps qui passe fait à la sauvagerie de la jeunesse. Trois jeunes adultes, pris dans

les filets des injonctions universitaires et familiales, partagent leurs bières, leurs

chips et leurs doutes. Ils sentent bien le vent tourner autour d’eux, leur imposant

de se plier aux idéaux de réussite intellectuelle, économique et sociale. D’un âge à

l’autre, que deviennent l’effronterie et le rêve ?

En partenariat avec le Grand T/// dès 14 ans

dernière mise à jour : 2022-04-16 par