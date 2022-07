Winter Groove – Debout sur le Zinc, 9 février 2023, .

Winter Groove – Debout sur le Zinc



2023-02-09 20:30:00 – 2023-02-09

Avec « L’importance de l’hiver », leur dixième album studio, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français – un lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime. L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel. Mais n’oublions pas que DSLZ, c’est aussi la fête et

l’invitation à danser au son des rythmes rock, tziganes, yiddish ou orientaux. Une belle manière d’inviter à faire la fête et à toutes et tous se retrouver. Alors tous debout sur le zinc et dansons !

Avec « L’importance de l’hiver », leur dixième album studio, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français – un lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime. L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel. Mais n’oublions pas que DSLZ, c’est aussi la fête et

l’invitation à danser au son des rythmes rock, tziganes, yiddish ou orientaux. Une belle manière d’inviter à faire la fête et à toutes et tous se retrouver. Alors tous debout sur le zinc et dansons !

Avec « L’importance de l’hiver », leur dixième album studio, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français – un lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime. L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel. Mais n’oublions pas que DSLZ, c’est aussi la fête et

l’invitation à danser au son des rythmes rock, tziganes, yiddish ou orientaux. Une belle manière d’inviter à faire la fête et à toutes et tous se retrouver. Alors tous debout sur le zinc et dansons !

Lucie Locqueneux

dernière mise à jour : 2022-07-08 par