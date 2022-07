Winter Groove – Charlie Winston, 1 février 2023, .

Winter Groove – Charlie Winston



2023-02-01 20:30:00 – 2023-02-01

As I Am, le 5ème album de Charlie Winston a été conçu dans le huis clos forcé des confinements. Le chanteur anglais s’y

présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu. En 2009, il avait fait sensation avec le tube Like A Hobo révélant une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre. Cet album fera date en révélant une association aussi inattendue que fructueuse avec Vianney couronnée par un duo, Shifting Paradigms, qui résume à lui seul l’esprit du disque. De cette belle complicité résulte donc les 11 chansons enregistrées à deux dans le home studio parisien de Vianney avec quelques renforts comme celui d’Ibrahim Maalouf pour ne citer que lui. Sa musique, fruit d’une patiente et captivante distillation de folk et de pop, enrichie ici par la solennité d’un piano, là par la touche funky d’une guitare, se fait mutine, solaire ou poignante. En un mot, universelle.

