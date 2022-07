Winter Groove – CharlElie Couture, 2 février 2023, .

Winter Groove – CharlElie Couture



2023-02-02 20:30:00 – 2023-02-02

On ne présente plus cet artiste si original de la scène française, créateur prolifique, CharlElie Couture peint, dessine, photographie. Il a publié une quinzaine d’ouvrages de réflexions, dessins et photos. ll a enregistré 25 albums et a composé une vingtaine de musiques de films et poursuit une recherche autour de « l’Art Total » cherchant des connexions

entre les différentes formes d’expression que sont l’Ecriture, l’Image et la Musique. Le nouvel album Quelques Essentielles de CharlElie Couture est un combo d’histoires et d’humeurs, une playlist au-delà des modes. C’est un programme à ciel ouvert, conçu comme un point de rencontre. C’est une évolution logique, qui donne envie d’entendre les titres en concert, sur des scènes…Essentielles

