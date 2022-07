Winter Groove – Amadou et Mariam, 8 février 2023, .

Winter Groove – Amadou et Mariam



2023-02-08 20:30:00 – 2023-02-08

12 20 Après sept albums internationaux salués par la critique, certifiés disque d’or et de platine et d’innombrables concerts à guichets fermés, Amadou & Mariam couronnés de succès aux quatre coins de la planète, ont profité du confinement pour recharger leurs batteries. “Cette année passée loin de nos fans n’a pas été facile et nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés par le virus ainsi qu’avec nos musiciens et techniciens, qui sont restés sans travail toute l’année. Nous avons profité de ce temps pour nous reconnecter avec nos racines au Mali, nous imprégner de l’atmosphère dans notre voisinage et nous engager dans des œuvres caritatives et collaborer avec d’autres groupes ».

Amadou et Mariam, incarnent un de ces couples d’artistes dont l’histoire reste une perpétuelle source d’inspiration. Il s’agit d’une histoire d’amour qui a propulsé deux vétérans de l’industrie musicale du Mali en tête des charts du monde entier au 21ème siècle. Tout au long de leur carrière ils ont eu l’occasion de croiser sur leur chemin quelques stars comme Manu Chao, David Gilmour, les Yeah Yeah Yeahs, les Scissor Sisters ou encore

Damon Albarn. Le succès international d’Amadou & Mariam, “Le couple d’aveugles du Mali” connu dans le monde entier rappelle à tous dans la période sans précédent que nous traversons, qu’il est possible de vaincre l’adversité et que la coopération, l’enthousiasme et la détermination permettent de réussir à surmonter tous les obstacles

Après sept albums internationaux salués par la critique, certifiés disque d’or et de platine et d’innombrables concerts à guichets fermés, Amadou & Mariam couronnés de succès aux quatre coins de la planète, ont profité du confinement pour recharger leurs batteries. “Cette année passée loin de nos fans n’a pas été facile et nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés par le virus ainsi qu’avec nos musiciens et techniciens, qui sont restés sans travail toute l’année. Nous avons profité de ce temps pour nous reconnecter avec nos racines au Mali, nous imprégner de l’atmosphère dans notre voisinage et nous engager dans des œuvres caritatives et collaborer avec d’autres groupes ».

Amadou et Mariam, incarnent un de ces couples d’artistes dont l’histoire reste une perpétuelle source d’inspiration. Il s’agit d’une histoire d’amour qui a propulsé deux vétérans de l’industrie musicale du Mali en tête des charts du monde entier au 21ème siècle. Tout au long de leur carrière ils ont eu l’occasion de croiser sur leur chemin quelques stars comme Manu Chao, David Gilmour, les Yeah Yeah Yeahs, les Scissor Sisters ou encore

Damon Albarn. Le succès international d’Amadou & Mariam, “Le couple d’aveugles du Mali” connu dans le monde entier rappelle à tous dans la période sans précédent que nous traversons, qu’il est possible de vaincre l’adversité et que la coopération, l’enthousiasme et la détermination permettent de réussir à surmonter tous les obstacles

Après sept albums internationaux salués par la critique, certifiés disque d’or et de platine et d’innombrables concerts à guichets fermés, Amadou & Mariam couronnés de succès aux quatre coins de la planète, ont profité du confinement pour recharger leurs batteries. “Cette année passée loin de nos fans n’a pas été facile et nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés par le virus ainsi qu’avec nos musiciens et techniciens, qui sont restés sans travail toute l’année. Nous avons profité de ce temps pour nous reconnecter avec nos racines au Mali, nous imprégner de l’atmosphère dans notre voisinage et nous engager dans des œuvres caritatives et collaborer avec d’autres groupes ».

Amadou et Mariam, incarnent un de ces couples d’artistes dont l’histoire reste une perpétuelle source d’inspiration. Il s’agit d’une histoire d’amour qui a propulsé deux vétérans de l’industrie musicale du Mali en tête des charts du monde entier au 21ème siècle. Tout au long de leur carrière ils ont eu l’occasion de croiser sur leur chemin quelques stars comme Manu Chao, David Gilmour, les Yeah Yeah Yeahs, les Scissor Sisters ou encore

Damon Albarn. Le succès international d’Amadou & Mariam, “Le couple d’aveugles du Mali” connu dans le monde entier rappelle à tous dans la période sans précédent que nous traversons, qu’il est possible de vaincre l’adversité et que la coopération, l’enthousiasme et la détermination permettent de réussir à surmonter tous les obstacles

Hassan Hajaj

dernière mise à jour : 2022-07-08 par