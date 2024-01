WINTER FEST – L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NELSON MANDELA Ispagnac, samedi 27 janvier 2024.

WINTER FEST – L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NELSON MANDELA Ispagnac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-01-27

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Nelson Mandela à Ispagnac vous présente son « Winter Fest »

Au Centre Culturel Michel Vieilledent – Ispagnac

Venez soutenir les projets des enfants de l’école en participant à cette journée ludique et festi…

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Nelson Mandela à Ispagnac vous présente son « Winter Fest »

Au Centre Culturel Michel Vieilledent – Ispagnac

Venez soutenir les projets des enfants de l’école en participant à cette journée ludique et festive pour petits et grands.

PROGRAMME (Entrée PRIX LIBRE)

15 H et toute la journée :

– Jeux géants en bois (libre accès)

– Fléchettes

– Avis aux artistes de tous âges : Un stand libre de dessin sera présent dans l’objectif de réunir des œuvres à offrir aux Résidents de l’EHPAD du Réjal.

– Snack et Bar

– Vin chaud

17H : Concert pour enfant « Chez Rémômes » auteur/compositeur Rock engagé

19H : Repas asiatique (15€ par adultes, 7.50€ par enfants (demi-portion))

– entrée : Nems artisanaux aux légumes

– plat : Porc au caramel/ riz Thaï

– dessert : Beignets à la banane et son coulis de chocolat

Réservation conseillée pour le repas au 06.76.74.49.49

21H30 : Concert « Chez Rémo » revient pour vous faire danser sur son répertoire adulte !

Fin de soirée jusqu’à 1H façon guingette

EUR.

Rue des Barrys

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-10 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes