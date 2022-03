Winter édition – Bootcamp Xtreme Plateau d’Hauteville Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Winter édition – Bootcamp Xtreme Plateau d’Hauteville, 25 mars 2022, Plateau d'Hauteville. Winter édition – Bootcamp Xtreme Hauteville-Lompnes 185 Chemin des Lésines Plateau d’Hauteville

2022-03-25 – 2022-03-27 Hauteville-Lompnes 185 Chemin des Lésines

Plateau d’Hauteville Ain Plateau d’Hauteville En mars, nous vous donnons rendez-vous chez Hauteville 3S ! Pendant 36 heures, vous vivrez différents ateliers bootcamp adaptés à la montagne et la neige ! contact@hauteville3s.com +33 4 74 40 00 54 http://www.hauteville3s.com/ Hauteville-Lompnes 185 Chemin des Lésines Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey Office de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme du Haut-Bugey – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Hauteville-Lompnes 185 Chemin des Lésines Ville Plateau d'Hauteville lieuville Hauteville-Lompnes 185 Chemin des Lésines Plateau d'Hauteville Departement Ain

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-dhauteville/

Winter édition – Bootcamp Xtreme Plateau d’Hauteville 2022-03-25 was last modified: by Winter édition – Bootcamp Xtreme Plateau d’Hauteville Plateau d'Hauteville 25 mars 2022 Ain Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain